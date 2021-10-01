Представлен бюджетный планшет Moto Tab G20

Компания Motorola представила в Индии свой первый за долгое время планшет. Moto Tab G20 оснащен 8-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+, соотношением сторон 16:10 и максимальной яркостью 350 нит.

Бюджетная модель построена на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio P22T. Объем оперативной памяти LPDDR4x составляет 3 Gb, емкость встроенного накопителя — 32 Gb, которую можно расширить с помощью карт microSD.

Основная камера на 5 Мп, фронтальная разрешением 2 Мп. Аккумулятор емкостью 5100 мАч поддерживает 10-ваттную зарядку через USB Type-C и обеспечивает до 15 часов просмотра видео.

Планшет получил адаптеры Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 5.2, один громкоговоритель и стандартный 3,5-мм разъем для наушников. Есть поддержка технологии объемного звучания Dolby Atmos. Габариты составляют 199,1 x 121,8 x 8,15 мм, вес — 305 гр. Новинка поставляется с операционной системой Android 11 и предустановленным сервисом Google Kids Space с детским контентом и родительским контролем.

В продажу планшет Moto Tab G20 поступит 2 октября по цене 148 долларов, но пока только в Индии на площадке Flipkart.