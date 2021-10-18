Полный список смартфонов, которые поддерживают режим 90 Hz в PUBG Mobile

Многие производители мобильных устройств выпустили смартфоны с высокой частотой обновления изображения. Ресурс Huawei Central собрал в одной заметке все модели смартфонов, поддерживающие режим 90 Hz в одной из самых популярных современных мобильных игр PUBG Mobile.

В списке представлены не только флагманские модели, но и недорогие смартфоны, которые обеспечивают более плавный игровой процесс в PUBG Mobile.

Список устройств (почти 200 моделей), которые поддерживают 90-герцевый режим в PUBG Mobile, можно посмотреть по этой ссылке.