19.10.2021

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Полный список смартфонов, которые поддерживают режим 90 Hz в PUBG Mobile

PUBG Mobile 90 Hz

Многие производители мобильных устройств выпустили смартфоны с высокой частотой обновления изображения. Ресурс Huawei Central собрал в одной заметке все модели смартфонов, поддерживающие режим 90 Hz в одной из самых популярных современных мобильных игр PUBG Mobile.

В списке представлены не только флагманские модели, но и недорогие смартфоны, которые обеспечивают более плавный игровой процесс в PUBG Mobile.

Список устройств (почти 200 моделей), которые поддерживают 90-герцевый режим в PUBG Mobile, можно посмотреть по этой ссылке.

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