Оставайтесь всегда на связи с Prestigio Q MINI и Muze 3231 4G

Q MINI — это 7.0-дюймовый 4G планшет, удобный для решения повседневных задач благодаря соотношению качества изображения, начинки и дизайна корпуса.

IPS экран планшета отличается улучшенной цветопередачей и большими углами обзора. Он прекрасно передаёт цвета при любом освещении. Даже на улице под ярким солнцем сочная картинка на экране будет радовать глаз.

Четырехъядерный процессор, 1ГБ оперативной памяти, литий-полимерная батарея на 2500 мАч и операционная система Android 10 (Go edition) с оптимизированной скоростью работы делают планшет комфортным для ежедневного использования.

Благодаря текстурному пластику, компактному размеру и легкому весу гаджет удобно держать одной рукой.

Оставайтесь всегда на связи с высокоскоростным 4G-интернетом и стабильным подключением к Wi-Fi.

Muze 3231 4G — универсальный 10.1-дюймовый планшет c поддержкой 4G LTE — это надежный девайс для работы, учебы и развлечений. IPS экран планшета с разрешением 1280х800 позволит рассмотреть мельчайшие детали и насладиться полноцветной яркой картинкой.

Помимо двух гигабайтов оперативной памяти, в Muze 3231 4G предусмотрено 16 ГБ встроенной памяти, которая легко расширяется при помощи карты памяти microSD объемом до 128 ГБ. Планшет оснащен 2.0-мегапиксельной основной и 0.3-мегапиксельной фронтальной камерами.

Prestigio Muze 3231 4G работает под управлением операционной системы Android 10 (Go edition) с удобным в использовании интерфейсом с множеством полезных нововведений.

Планшеты можно приобрести в магазинах www.maxi.az и www.irshad.az.

О Prestigio:

Международный бренд Prestigio на протяжении 20 лет предлагает широкий выбор потребительской электроники для дома, образования и бизнеса. Продукция компании успешно продается в 30 странах мира, и за годы существования было реализовано более 25 миллионов устройств.

В ассортименте бренда умная техника, гаджеты для авто, инновационные решения для бизнеса и образования. Компания представила первую в мире интерактивную клавиатуру-тачпад, умные колонки с голосовым помощником, портативную акустику, скрытые беспроводные зарядные станции, внешние аккумуляторы с использованием графена, и это только начало. Новые продукты выходят под слоганом ‘The art of hi-tech’, где особое внимание уделяется инновациям, качественным, премиальным материалам и современным технологиям.

Бренд Prestigio принадлежит компании ASBISc Enterprises Plc. — одному из ведущих дистрибьюторов продуктов IT-индустрии на рынках региона EMEA. Производственные, дизайнерские и технические центры расположены в Европе, Китае и Белоруссии. Представительства Prestigio работают в 15 странах, включая СНГ, Украину, Европу, Ближний Восток и Африку.

Сайт www.prestigio.com