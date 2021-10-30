Опубликована статистика смертности от селфи

Группа ученых из нескольких университетов Испании в конце октября 2021 года опубликовали в Journal of Travel Medicine результаты совместного исследования смертельных случаев и травм, зафиксированных во время селфи.

Первый документально подтвержденный случай смерти произошел в 2008 году. С того момента по 2020 год от селфи серьезно пострадали в общей сложности 433 человека, из которых 379 скончались, причем почти 40% пострадавших были путешественниками.

Если в 2013 году смертей из-за селфи было всего три, то в 2019 году — уже 68. За время пандемии COVID-19 смертность от селфи заметно сократилась — в 2020 году зафиксировано 37 случаев. За первую половину 2021 года, когда коронавирусные ограничения стали ослабевать и туризм постепенно начал восстанавливаться, при попытке сделать селфи погиб 31 человек.

Были выделены страны-лидеры по числу несчастных случаев. На первом месте оказалась Индия, где зафиксировали 26% смертей во время селфи от общего количества. На втором месте — США, где за период с 2008 по 2021 год скончались 10% человек. Третье место заняла Россия, где зарегистрировали 8,7% летальных исходов во время селфи.

Наиболее частой причиной смерти во время селфи оказалось падение с высоты, например, при попытке сделать фотографии на вершине водопада. Частыми причинами смерти также становятся селфи в транспорте, особенно в поездах, и селфи в воде — в 13,5% всех несчастных случаев делавшие фото утонули. Средний возраст погибших — 24,4 года. Причем мужчины погибают более чем вдвое чаще женщин.