29.10.2021

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Опубликован список смартфонов Samsung, которые получат новую прошивку One UI 4.0

Samsung One UI 4.0

В рамках мероприятия Samsung Developers Conference 2021 компания Samsung официально представила новую прошивку One UI 4 для своих смартфонов и планшетов. Производитель отмечает, что программное обеспечение было разработано с нуля. Новый интерфейс стал более удобным и интуитивно понятным для пользователей по сравнению с предыдущими версиями, а также внесет существенные улучшения в совместимые устройства.

Опубликован официальный список смартфонов, которые получат прошивку One UI 4.0:

  • Galaxy S21
  • Galaxy S21+
  • Galaxy S21 Ultra
  • Galaxy S20
  • Galaxy S20+
  • Galaxy S20 Ultra
  • Galaxy S20 FE
  • Galaxy S10
  • Galaxy S10 5G
  • Galaxy S10+
  • Galaxy S10e
  • Galaxy S10 Lite
  • Galaxy Note 20
  • Galaxy Note 20 Ultra
  • Galaxy Note 10
  • Galaxy Note 10+
  • Galaxy Note 10 Lite

Стабильная версия One UI 4.0 ожидается в декабре этого года

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