Опубликован список смартфонов Samsung, которые получат новую прошивку One UI 4.0

В рамках мероприятия Samsung Developers Conference 2021 компания Samsung официально представила новую прошивку One UI 4 для своих смартфонов и планшетов. Производитель отмечает, что программное обеспечение было разработано с нуля. Новый интерфейс стал более удобным и интуитивно понятным для пользователей по сравнению с предыдущими версиями, а также внесет существенные улучшения в совместимые устройства.

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Опубликован официальный список смартфонов, которые получат прошивку One UI 4.0:

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 FE

Galaxy S10

Galaxy S10 5G

Galaxy S10+

Galaxy S10e

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10+

Galaxy Note 10 Lite

Стабильная версия One UI 4.0 ожидается в декабре этого года