Опубликован список смартфонов Samsung, которые получат новую прошивку One UI 4.0
В рамках мероприятия Samsung Developers Conference 2021 компания Samsung официально представила новую прошивку One UI 4 для своих смартфонов и планшетов. Производитель отмечает, что программное обеспечение было разработано с нуля. Новый интерфейс стал более удобным и интуитивно понятным для пользователей по сравнению с предыдущими версиями, а также внесет существенные улучшения в совместимые устройства.
Опубликован официальный список смартфонов, которые получат прошивку One UI 4.0:
- Galaxy S21
- Galaxy S21+
- Galaxy S21 Ultra
- Galaxy S20
- Galaxy S20+
- Galaxy S20 Ultra
- Galaxy S20 FE
- Galaxy S10
- Galaxy S10 5G
- Galaxy S10+
- Galaxy S10e
- Galaxy S10 Lite
- Galaxy Note 20
- Galaxy Note 20 Ultra
- Galaxy Note 10
- Galaxy Note 10+
- Galaxy Note 10 Lite
Стабильная версия One UI 4.0 ожидается в декабре этого года