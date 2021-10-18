Опубликован релизный трейлер Call of Duty: Vanguard
Издательство Activision и студия-разработчик Sledgehammer Games опубликовали релизный трейлер шутера Call of Duty: Vanguard. Видео длится всего 30 секунд. В нем продемонстрированы ключевые особенности проекта: масштабная сюжетная кампания, мультиплеер и зомби-режим. Кроме того, отмечается, что Warzone получит новую карту Pacific.
В качестве музыкального сопровождения в видео используется новый сингл «Taking Me Back» рок-музыканта Джека Уайта (Jack White).
Call of Duty: Vanguard выйдет 5 ноября на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.