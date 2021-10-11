OPPO выпустила глобальную версию ColorOS 12 на Android 12

Компания OPPO выпустила глобальную версию фирменной прошивки ColorOS 12, построенной на базе Android 12.

Китайская версия оболочки дебютировала в середине сентября. Она принесла обновленный интерфейс с перерисованными иконками приложений и большим количеством самых разнообразных виджетов. Повышение контрастности текста и цветов сделало доступ к информации более быстрым и удобным. Появилась возможность синхронизации смартфона и компьютеров на Windows для передачи данных со скоростью до 45 Мбит/с. Был внедрен новый движок Quantum Animation Engine 3.0 для повышения плавности анимации и AI Self-Smooth Engine 2.0 для снижения уровня энергопотребления.

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Бета-версия прошивки уже доступна для флагмана OPPO Find X3 Pro, но пока только в Индонезии, Таиланде и Малайзии. Позже список устройств и регионов будет расширен. Всего компания планирует обновить более 110 моделей разных ценовых категорий.