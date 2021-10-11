11.10.2021

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяSoftwareОперационные системыOPPO выпустила глобальную версию ColorOS 12 на Android 12

OPPO выпустила глобальную версию ColorOS 12 на Android 12

OPPO ColorOS 12

Компания OPPO выпустила глобальную версию фирменной прошивки ColorOS 12, построенной на базе Android 12.

Китайская версия оболочки дебютировала в середине сентября. Она принесла обновленный интерфейс с перерисованными иконками приложений и большим количеством самых разнообразных виджетов. Повышение контрастности текста и цветов сделало доступ к информации более быстрым и удобным. Появилась возможность синхронизации смартфона и компьютеров на Windows для передачи данных со скоростью до 45 Мбит/с. Был внедрен новый движок Quantum Animation Engine 3.0 для повышения плавности анимации и AI Self-Smooth Engine 2.0 для снижения уровня энергопотребления.

Бета-версия прошивки уже доступна для флагмана OPPO Find X3 Pro, но пока только в Индонезии, Таиланде и Малайзии. Позже список устройств и регионов будет расширен. Всего компания планирует обновить более 110 моделей разных ценовых категорий.

ТЕГИ:
Голосовые сообщения в WhatsApp можно будет ставить на паузу прямо во время записи
Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана переименовано в Министерство цифрового развития и транспорта
Новости по теме
Смартфоны
OPPO A55 smartfonunun xüsusiyyət
Смартфоны
OPPO F19s – Snapdragon 662 и акк
Смартфоны
OPPO Reno7 «təkmilləşdirilm