OPPO K9s: 120 Hz дисплей, Snapdragon 778G, 64 Мп камера и аккумулятор на 5000 мА•ч

Компания OPPO сегодня представила смартфон среднего уровня K9s с поддержкой сотовой связи 5G. Аппарат оборудован 6,59-дюймовым LCD-дисплеем формата Full HD+, поддержкой HDR10+ и частотой обновления 120 Hz. Матрица прикрыта стеклом Panda Glass. Заявлен 100% охват цветового пространства DCI-P3.

Смартфон работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 778G. Чип включает графический ускоритель Adreno 642L и модем Snapdragon X53 5G. Объем оперативной памяти составляет 6 или 8 Gb, вместимость флеш-накопителя — 128 Gb.

Основная камера тройная и включает датчики на 64 Мп (f/1.7), 8 Мп блок с широкоугольной оптикой (119 градусов) и 2 Мп модуль для макросъемки. В левом верхнем углу экрана установлена фронтальная камера на 16 Мп (f/2.4).

Аккумулятор емкостью 5000 мА·ч поддерживает 30-ваттную подзарядку. Есть адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, GPS, порт USB Type-C и разъем для наушников. NFC отсутствует. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани. Габариты составляют 164,43 × 75,88 × 8,52 мм, вес — 199 гр. Новинка работает на базе операционной системы Android 11 с оболочкой ColorOS 11.2.

Покупателям будут предложены три расцветки корпуса — Obsidian Black, Neon Sliver и Magic Purple. Стоимость смартфона OPPO K9s в версии 6/128 Gb памяти составляет 265 долларов, 8/128 Gb – 300 долларов. Старт продаж смартфона намечен на 1 ноября.