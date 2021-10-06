Официальный список ноутбуков Xiaomi, которые получат Windows 11

Компания Xiaomi опубликовала официальный список ноутбуков, пользователи которых смогут бесплатно установить новую операционную систему Windows 11.

Список мобильных компьютеров Mi и Redmi:

Mi Notebook Pro 14;

Mi Notebook Pro 15 OLED;

Mi Notebook Pro X;

Mi Notebook Pro 15.6;

Mi Notebook Air;

Mi Notebook 15.6;

Mi Notebook 14;

RedmiBook Pro 14;

RedmiBook Pro 15;

RedmiBook Air 13;

RedmiBook 13;

RedmiBook 14;

RedmiBook Pro14 II;

RedmiBook 16;

RedmiBook G.

Операционную систему можно установить вручную на несовместимые ПК, скачав ISO-файл на официальном сайте Microsoft. Компьютеры, которые соответствуют системным требованиям Windows 11, можно обновить через «Центр обновления Windows». Microsoft использует метод поэтапного запуска, поэтому процесс может затянутся до середины 2022 года.

Если вы не готовы к обновлению или ваш компьютер не соответствует требованиям обновления, то можно продолжать использовать Windows 10. Официальная поддержка Microsoft для Windows 10 будет продолжаться до 14 октября 2025 года.