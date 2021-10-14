Обезопасьте себя от банковских мошенников, соблюдая пару простых правил

В последние годы банки Азербайджана предпринимают активные меры по стимулированию безналичных расчетов. Проводятся различные акции, кампании и информационно-просветительские мероприятия, чтобы побудить население перейти на безналичные платежи и реже использовать физические деньги. Переход на безналичные расчеты имеет множество преимуществ. Однако, к сожалению, держатели карт не всегда серьезно относятся к сохранности средств на своих счетах.

Кибепреступность — одна из самых обсуждаемых тем в стране сегодня. Звонки и текстовые сообщения с загадочных номеров в последние месяцы приводят к тому, что клиенты банков становятся жертвами мошенничества. Наиболее уязвимыми являются люди с наименьшим уровнем финансовой грамотности, которые сами сообщают злоумышленникам свои конфиденциальные карточные данные.

Kapital Bank является лидером по выпуску платежных карт (зарплаты, пенсионные, льготные, кредитные, дебетовые карты, карты рассрочки и т. д.) в стране. Практически в каждой семье есть хотя бы один человек, владеющий картой Kapital Bank. Именно поэтому при звонке злоумышленники первым делом спрашивают, есть ли в семье у кого-то карта от Kapital Bank. Для предотвращения хищения средств Kapital Bank проводит работу по повышению осведомленности клиентов о правилах безопасного использования платежных средств. По вопросам профилактики мошенничества реализуется комплекс мер. Важно отметить и то, что банк тесно сотрудничает с правоохранительными органами.

Владельцы карт тоже должны проявлять бдительность. Персональными данными банковской карты нельзя делиться ни с кем, даже с самыми близкими знакомыми, родственниками. К таким данным относятся: 16-значный номер (PAN) карты, пин-код, дата истечения срока действия, 3-значный код на обратной стороне (CVV2) и коды безопасности из СМС-сообщений. При переводе с карты на карту не следует отправлять фотографию лицевой стороны пластика. Все, что вам нужно сделать, это написать 16-значный номер PAN или отправить сгенерированный через Birbank QR-код карты человеку, который собирается перечислить вам деньги.

Злоумышленники часто выдают себя за представителей банка и выспрашивают информацию о карте, пугая возможной блокировкой и другими неприятностями. В таких ситуациях не нужно паниковать. Сотрудник банка ни в коем случае не будут звонить вам, чтобы узнать конфиденциальную информацию о карте. Не следует переживать и даже в случае если карта все-таки будет заблокирована. Ее можно легко разблокировать с помощью цифрового банка Birbank, позвонив в информационный центр 196 или обратившись в филиал.

Ответственность за мошенничество в целом регулируется правилами международных платежных систем. В денежных операциях по картам участвуют продавец и покупатель. В качестве продавца может выступать POS-терминал или веб-сайт. В зависимости от условий транзакции определяется, кто несет ответственность за платеж. Например, если во время оплаты на каком-либо сайте у клиента запрашивается пароль 3D Secure, и мошенник вводит этот пароль правильно, то вся ответственность в данном случае ложится на клиента.

Один из вопросов, который волнует всех, — что делать, если вы стали жертвой мошенничества? Если это произошло, вам необходимо незамедлительно заблокировать карту, а затем обратиться в банк. Сотрудник банка предоставит держателю информацию об операции и то, каким образом произошло списание. Затем нужно обратиться с этой информацией в правоохранительные органы. Если транзакция была совершена на веб-сайте с введением пароля 3D Secure, то по правилам международных платежных систем возврат средств невозможен. В ситуации же, если транзакция была проведена через сайт, который не поддерживает проверку 3D Secure, то ответственность за операцию лежит на продавце. В таком случае вернуть средства можно. Стоит отметить, что многим клиентам, ставшим жертвами мошенничества, удалось вернуть украденные деньги.

Kapital Bank еще раз призывает владельцев пластиковых карт для сохранения своих сбережений соблюдать правила безопасности. Ни при каких обстоятельствах никому не передавайте пин-код, спецкоды из СМС-сообщений или иную секретную информацию по карте. Берегите карточки так же, как бережете наличные деньги.