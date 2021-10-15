Новые версии Red Hat OpenShift и Red Hat Advanced Cluster Management открывают новые возможности граничных вычислений

Компания Red Hat, ведущий поставщик решений с открытым кодом, анонсировала решения Red Hat OpenShift 4.9 и Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes 2.4, которые обеспечивают согласованность открытого гибридного облака вплоть до самых дальних границ корпоративной сети. Новые возможности решений Red Hat, включая общедоступную версию одноузлового режима OpenShift для создания небольшого полнофункционального кластера Kubernetes на одном сервере, помогают организациям масштабировать свои текущие процессы разработки, развертывания и сопровождения приложений в условиях растущего спроса на информацию и услуги.

По оценкам IDC, в будущем 50% новых инфраструктурных компонентов будут развертываться не в корпоративных дата-центрах, а на периферийных edge-площадках (для сравнения: в 2021 году доля последних составит менее 10%). IDC также прогнозирует, что к 2024 году рост числа приложений, развернутых на таких площадках, составит 800%. Предприятия самых разных отраслей развертывают на edge-системах чувствительные к задержкам приложения не только для того, чтобы сделать их максимально удобными для конечного пользователя, но и чтобы ускорить принятие полезных для бизнеса решений на основе данных.

Полнофункциональный Kubernetes на одном небольшом сервере

Растущий запрос на выполнение приложений на удаленных точках, а не в дата-центре предприятия, рождает потребность в инструментах, которые облегчают не только развертывание, но и крупномасштабное управление приложениями на edge-системах. И новые версии OpenShift и Advanced Cluster Management позволяют заказчику гибко развертывать рабочие нагрузки именно там, где это необходимо.

Помимо 3-узлового кластера и узлов remote worker, новая версия Red Hat OpenShift также предлагает для edge-развертываний новый режим под названием «одноузловой OpenShift», где управляющие и исполняющие компоненты размещаются на одном сервере, чтобы вписаться в жесткие массо-габаритные ограничения удаленных ИТ-площадок. Не завися от централизованной системы управления Kubernetes, одноузловой OpenShift обеспечивает операционную независимость edge-площадок с нестабильной связью, таких как производственные объекты или вышки сотовой связи.

Red Hat OpenShift везде – от физических до edge-серверов

В реальных условиях парк edge-систем может насчитывать от нескольких сотен до десятков и сотен тысяч Kubernetes-кластеров, которые зачастую расположены в местах с минимальным или даже нулевым присутствием ИТ-персонала. Обеспечивая единое и целостное представление всей ИТ-системы предприятия, от edge-систем до дата-центров и облачных сред, Red Hat Advanced Cluster Management позволяет заказчику более согласованно управлять своими площадками и кластерами, и при этом не требует бесперебойной связи между Red Hat Advanced Cluster Management и edge-площадками.

Новая версия Red Hat Advanced Cluster Management обеспечивает полноценное управление всеми составляющими корпоративной инфраструктуры приложений, включая одноузловые кластеры OpenShift, узлы remote worker и 3-узловые кластеры, что значительно упрощает эксплуатацию масштабируемых архитектур.

Также стоит отметить следующие, ориентированные на edge-системы новшества:

Управление крупномасштабными edge-системами (в версии tech preview) – до 2000 кластеров на один хаб, плюс поддержка стека IPv6 для управляемого парка облегчают масштабирование на сетях с низкой пропускной способностью, высокими задержками и нестабильной связью.

(в версии tech preview) – до 2000 кластеров на один хаб, плюс поддержка стека IPv6 для управляемого парка облегчают масштабирование на сетях с низкой пропускной способностью, высокими задержками и нестабильной связью. Шаблонизация политик на стороне хаба – уменьшает количество политик, необходимых в крупномасштабных сценариях управления за счет считывания единственной политики на стороне хаба и ее применения к различным кластерным сценариям.

– уменьшает количество политик, необходимых в крупномасштабных сценариях управления за счет считывания единственной политики на стороне хаба и ее применения к различным кластерным сценариям. Zero touch provisioning (в версии tech preview) – возможность использовать установщик Assisted Installer при инсталляции Red Hat Advanced Cluster Management в режиме on-premise снижает стартовый порог сложности при развертывания крупномасштабных кластеров.

Полноценные edge-стеки стали еще проще с возможностью воспроизведения

Современные edge-конфигурации в большинстве случаев сложны в проектировании и реализации, а также требуют согласованной работы нескольких программных продуктов для организации комплексного программного стека. Чтобы упростить эту задачу, Red Hat разработала и представляет так называемые «проверенные шаблоны» (Red Hat Validated Patterns).

Эти шаблоны объединяют необходимые для edge-стека архитектурные компоненты, снижая сложность и трудоемкость соответствующих операций. Реализуя подход «edge-стек как код», шаблоны Red Hat Validated Patterns задают, собирают и проверяют конфигурации ПО для развертывания edge-стеков. По мере выхода новых версий ПО шаблоны повторно проверяются на работоспособность, минимизируя риски для заказчика и позволяя ему смело пользоваться новыми возможностями этих версий. Кроме того, шаблоны Red Hat Validated Patterns являются полностью открытыми, что позволяет контрибьюторам свободно сотрудничать и предлагать свои варианты их совершенствования.

Выход общедоступной версии Red Hat OpenShift 4.9 ожидается в конце этого месяца, Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes 2.4 – в ноябре. Оба этих продукта входят в состав Red Hat OpenShift Platform Plus, решения, которое помогает заказчику выполнять масштабирование при одновременном использовании различных кластеров и облачных сред, а также предоставляет возможности для защиты цепочек поставок ПО, ИТ-инфраструктуры и рабочих нагрузок на всем протяжении жизненного цикла ПО.