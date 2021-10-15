Новейшие смартфоны iPhone 13 с бонусным интернетом в 50 ГБ уже в магазинах Azercell Эксклюзив!

Как и было объявлено ранее, эксклюзивный телекоммуникационный партнер Apple Inc. в Азербайджане Azercell Telecom, начиная с 15 октября, делает возможным покупку последних моделей смартфонов iPhone. Долгожданные устройства iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max и iPhone 13 Mini уже доступны абонентам в магазинах Azercell Эксклюзив. Сеть 4G высочайшего качества, развернутая Azercell в Азербайджане, позволит вам насладиться невероятной скоростью с устройствами последнего поколения от компании Apple. Кроме того, покупателям, которые приобретут смартфоны iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max и iPhone 13 Mini, лидирующий оператор мобильной связи страны предоставляет интернет-пакет объемом в 50 ГБ на 3 месяца.

Напомним, что все покупатели, оформившие предзаказ на покупку с 8 октября, стали одними из первых, кто получит удовольствие от использования самых современных устройств Apple!

Сочетающие в себе самые современные технологии с простотой использования, новейшие модели iPhone оснащены дисплеями Super Retina XDR, энергоэффективными аккумуляторами, более производительным чипом A15 Bionic и технологией быстрой зарядки.

Для получения дополнительной информации посетите https://www.azercell.com