Nokia T20: планшет с 2K-экраном, чипом Unisoc и поддержкой LTE

Компания HMD Global представила свой первый планшет Nokia T20. Покупателям будут предложены версии с поддержкой сотовой связи 4G/LTE и без. Новинка получила 10,4-дюймовый дисплей c LCD-матрицей формата 2K. Экран имеет соотношение сторон 15:9 и пиковую яркость в 400 нит. Реализована защита зрения в соответствии со стандартом SGS Low Blue Light.

Планшет построен на процессоре Unisoc Tiger T610, который содержит восемь вычислительных ядер с тактовой частотой 1,8 GHz. Объем оперативной памяти составляет 3 или 4 Gb, емкость встроенного накопителя – 32 или 64 Gb, который можно расширить с помощью карт памяти microSD.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 8000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт (в комплекте — блок питания на 10 Вт). Заявленное время автономной работы на одной подзарядке достигает 15 часов при работе в интернете и 10 часов при просмотре видеоматериалов.

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В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, приемник GPS/AGPS (только LTE-версия), порт USB Type-C, 3,5-мм гнездо для наушников, основная камера на 8 Мп, фронтальная на 5 Мп, стереофонические динамики и FM-тюнер. Фронтальную камеру можно использовать для разблокировки планшета, так как сканера отпечатков пальцев в новинке нет. Габариты составляют 247,6 × 157,5 × 7,8 мм, вес — около 470 гр. Предусмотрена защита от пыли и влаги в соответствии со стандартом IP52. Планшет работает под управлением операционной системы Android 11. Для устройства обещаны два года обновлений программной платформы и три года ежемесячных обновлений для системы безопасности.

Стоимость планшета составляет за версию с Wi-Fi (3/32 Gb памяти) 200 евро, а с Wi-Fi + LTE (4/64 Gb памяти) – 240 евро. Nokia T20 появится в Европе в ближайшее время.