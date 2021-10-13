Nokia G300 – Snapdragon 480 и аккумулятор на 4470 мАч за 200 долларов

Компания HDM Global представила бюджетный смартфон Nokia G300 с поддержкой сетей пятого поколения. Аппарат получил 6,52-дюймовый LCD-дисплей с разрешением HD+ при соотношении сторон 20:9. Nokia G300 построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 480 5G. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb, емкость накопителя – 64 Gb с возможностью расширения.

Тройная камера включает 16 Мп (f/1.8) главный датчик, 5 Мп сверхширокоугольный модуль и 2 Мп датчик глубины. Есть поддержка электронной стабилизации, ночного режима съемки и технологии записи пространственного звука OZO. В небольшом каплевидном вырезе экрана расположилась фронтальная камера разрешением 8 Мп.

За автономность отвечает аккумулятор на 4470 мАч с поддержкой быстрой 18-ваттной зарядки. Есть адаптеры Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, модуль NFC и 3,5-мм разъем для наушников. Сканер отпечатков пальцев находится в кнопке включения. Новинка появится с предустановленной операционной системой Android 11.

В продажу в расцветке Meteor Gray смартфон Nokia G300 поступит 19 октября по цене 200 долларов.