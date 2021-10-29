Nikon Z 9: флагманская полнокадровая беззеркальная камера с поддержкой видео в формате 8К

Компания Nikon представила полнокадровую беззеркальную камеру Z 9, которая является первой флагманской моделью в серии Z. По словам производителя, в ней удалось объединить «лучшие в истории Nikon функции фото и видео».

Камера оснащена новой полнокадровой КМОП-матрицей разрешением 45,7 Мп и процессором обработки изображений EXPEED 7, что позволило получить максимальную среди камер Nikon производительность автофокуса. Система автоматической фокусировки включает 493 точки, 405 из которых поддерживают автоматический выбор зоны АФ, а 10 режимов зоны АФ позволяют оптимизировать настройку для любых задач. Передовая система обнаружения с ИИ и машинным обучением одновременно определяет до девяти разных типов объектов (больше, чем любая другая камера в мире): людей, собак, кошек, птиц, велосипеды, мотоциклы, автомобили, поезда и самолеты. Эта функция доступна как при фотосъемке, так и при съемке видео. Кроме того, Nikon Z9 может автоматически фокусироваться по лицам или глазам и удерживать фокус на них.

Возможна съемка видео в формате 8K UHD с кадровой частотой 30 к/с с записью до 125 минут видео на карту памяти без использования внешнего записывающего устройства. Также можно записывать видео 4K UHD с кадровой частотой 120, 60 и 30 к/с. Особенностью является высокоскоростная серийная съемка с частотой 120 к/с. При этом разрешение снимков равно 11 Мп. С разрешением 45 Мп можно снимать со скоростью 30 к/с.

В оснащение входит 3,2-дюймовый сенсорный дисплей с изменяемым положением и электронный видоискатель Real-Live View со 100% охватом кадра. Камера оснащена системой стабилизации изображения, защищена от пыли и брызг и может работать при температурах до -10 °C.

Питание обеспечивает аккумулятор EN-EL18d, позволяющий на одной зарядке сделать 740 снимков. Новинка также снабжена адаптером беспроводной связи Wi-Fi с поддержкой частотных диапазонов 2,4 и 5 GHz, приемником GPS, портами Gigabit Ethernet, USB 3.2 Gen 1 и HDMI, разъемами для микрофона и наушников. Габариты составляют 149 x 150 x 91 мм, вес — 1340 гр.

Цена камеры Nikon Z 9 составляет 5500 долларов без оптики в комплекте. Продажи начнутся в конца года.