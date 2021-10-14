Netflix планирует выпустить видеоигру по мотивам «Игра в кальмара» и второй сезон сериала

Стриминговый сервис Netflix ранее в этом году официально объявил о выходе на рынок мобильных игр. В прошлом месяце Netflix Gaming дебютировал в Польше с двумя проектами по Stranger Things («Очень странные дела»). Теперь стало известно, что компания создаст игру по мотивам нашумевшего сериала «Игра в кальмара» (Squid Game). Сериал дебютировал месяц назад, но с тех пор его популярность только растет.

В недавнем интервью The Hollywood Reporter вице-президент онлайн-платформы видеостриминга по азиатско-тихоокеанскому контенту Минён Ким (Minyoung Kim) рассказал о возможности превращения успешного сериала в видеоигру. Он подтвердил, что компания «изучает» такую возможность. Минён Ким также добавил, что компания получает многочисленные запросы на перевод сериала в формат видеоигры.

Вместе с тем Netflix ведет переговоры о съемках второго сезона южнокорейского сериала. Кроме того, в интервью вице-президент отметил, что Netflix рассматривает возможность выпуска массы потребительских товаров по сериалу.