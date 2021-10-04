05.10.2021

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Несмотря на то, что Apple не разрабатывает игры, компания зарабатывает на них больше, чем основные игроки этого рынка

Apple

Компания Apple не разрабатывает видеоигры, но благодаря комиссиям в App Store зарабатывает на них больше, чем основные игроки этого рынка, пишет The Wall Street Journal. В App Store компания продает тысячи игр, при этом она получает комиссию в размере 30% с каждой продажи.

По данным Wall Street Journal, Apple за 2019 финансовый год получила от игровой индустрии больше прибыли, чем Sony, Activision, Nintendo и Microsoft вместе взятые. Операционная прибыль компании, которую ей обеспечивают игры в App Store, в 2019 финансовом году составила 8,5 млрд. долларов. Информация стала доступна в ходе судебного разбирательства купертинской компании с Epic Games. Сумма на 2 млрд. больше, чем суммарная операционная прибыль Sony, Activision, Nintendo и Microsoft за соответствующий период времени! Это данные за 2019 год, то есть до пандемии COVID-19, которая привела, в том числе, к резкому скачку интереса к видеоиграм.

Компания и лично Тим Кук категорически отрицали эти подсчеты, предоставленные в суде, заявляя, что показатели игрового направления сильно завышены, и что сама Apple никогда не пыталась определить прибыль магазина App Store в целом, не говоря уже об игровом направлении.

Как известно, в 2020 году Epic Games обвинила Apple в подавлении конкуренции. Как следствие — регулирующие органы от Вашингтона до Брюсселя рассматривают возможности сдержать активность Apple, которая действительно задевает конкурентов.

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