Nar продолжает поддерживать самую большую в Азербайджане аудиобиблиотеку

При поддержке Nar продолжается проект «Canlı Kitab» — крупнейшей в стране литературной аудиобиблиотеки. На сегодняшний день в рамках совместного проекта с Radio Antenna 101 FM на YouTube размещено 329 произведений 39 авторов мировой и азербайджанской литературы в аудиоформате.

Проект транслируется в прямом эфире по субботам и воскресеньям с 12:00 до 14:00 на Radio Antenn 101FM, а также выпуски выкладываются сначала на официальных страницах радио и программы «Canlı Kitab» в Facebook, а затем на странице antenn.az и канале в YouTube.

Отметим, что цель проекта — сделать чтение более доступным для всех, в том числе для слабовидящих. Проект предусматривает распространение электронных носителей среди потерявших зрение и слабовидящих людей.