Nar поддерживает подготовку местных специалистов в сфере ИКТ

Nar проводит тренинг «Основы мобильной связи» для студентов технических специальностей с целью обучения местных кадров, работе на рынке мобильной связи и превращения молодых людей в профессионалов в кратчайшие сроки после окончания учебы. Обучение бесплатное и проводится при организационной поддержке администрации университета.

Тренинг «Основы мобильной связи», основной темой которого является принцип работы мобильной сети и коммуникационные технологии, обучает студентов практической стороне мобильной связи, и является полезным дополнением к основной учебной программе вузов. Таким образом, данный тренинг подготовлен и реализован профессиональным техническим персоналом Nar. По этой причине студенты, участвующие в тренинге, получают свои знания непосредственно от профессионалов и могут задать свои вопросы представителям Nar.

В конце обучения Nar выдает студентам сертификаты, свидетельствующие о том, что они получили новые знания в области мобильной связи. В этом году первое обучение будет проведено для студентов Азербайджанского Технического Университета.

Отметим, что в начале 2021 года была проведена встреча между Азербайджанским Техническим Университетом и руководством Nar, в рамках стратегии КСО, и определены новые направления сотрудничества. Данный тренинг является частью стратегии корпоративной социальной ответственности мобильного оператора, а также одним из направлений сотрудничества с Азербайджанским Техническим Университетом.