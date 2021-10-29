29.10.2021

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Nar поддерживает издание книги об учителях-ветеранах войны

Nar поддержит издание книги о героизме учителей, участвовавших в 44-дневной Отечественной войне. Книга будет содержать 38 интервью, подготовленных Управлением образования города Баку и новостным порталом Qafqazinfo в рамках проекта «Познакомимся с нашими героическими учителями». Следует отметить, что эти статьи вызвали большой интерес в обществе и внесли свой вклад в развитие военного патриотизма у школьников.

Первоначально книга состоящая из около 150 страниц, выйдет тиражом в 2000 экземпляров и будет издана в 4-х цветах. Книга будет бесплатно распространена в школах Баку и других школах по всей стране. Презентацию книги, которая будет издана в Турции, планируется провести накануне Дня Победы. Отметим, что цель проекта — распространение информации о наших учителях-ветеранах и их вкладе в воспитание будущих поколений.

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