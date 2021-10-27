Nar обновил очередной центр продаж и обслуживания

В целях предоставления клиентам услуг передового шоппинга и привилегированного обслуживания через новые концептуальные центры продаж и обслуживания, компания Nar расширила еще один центр в столице. Магазин, расположенный на улице Сулеймана Сани Ахундова 4 (рядом со станцией метро Азадлыг) в Бинагадинском районе, адаптирован под новую концепцию и предоставлен в пользование клиентов.

Стоит отметить, что в магазинах Nar посетители будут иметь доступ к информации и услугам с помощью современных платформ. Центр предлагает широкий спектр услуг, включая покупку и эксплуатацию номеров. В обновленных магазинах Nar также осуществляется продажа мобильных телефонов, устройств и различных аксессуаров.

Придерживаясь своих ценностей клиентоориентированности и постоянного совершенствования, Nar продолжает внедрять новую концепцию в своих магазинах по всей стране. Стоит отметить, что мобильный оператор уже предоставил в пользование клиентов 23 центра обслуживания, в столице и регионах, в совершенно новой концепции. Подробнее об адресах ближайших к вам центров продаж и обслуживания вы можете узнать на сайте nar.az/map.