Начинается борьба за титул чемпиона Азербайджана по игре «Breyn Rinq» при спонсорстве Nar

При главном спонсорстве «Nar» стартует 18-й сезон «Breyn Rinq» — самого популярного интеллектуального соревнования в стране. В этом году в соревновании знаний по олимпийской системе будут участвовать 16 отобранных команд, представляющих 6 регионов и 6 университетов страны. Команды разделены на 3 дивизиона: региональные, университетские и спонсорские. Команда-победитель из каждого дивизиона в финале будет бороться за кубок «Знаний». Команда, выигравшая кубок «Знаний», поборется за титул чемпиона «Breyn Rinq 2021» Азербайджана с победителем прошлого сезона — командой «Nar». Конкурс, который стартует 1 октября, будет транслироваться по Общественному телевидению каждую пятницу в 19:20. Отметим, что в этом сезоне мобильный оператор поддержит команды «Nar» и «Карабах» — объединяют интеллектуалов из освобожденных от оккупации регионов.

Чтобы привлечь внимание телезрителей к соревнованию, и в этом году на странице Nar в « Twitter » будет проводиться конкурс. «Nar», всегда уделяющий особое внимание интеллектуальному развитию молодежи, на протяжении 9 лет является главным спонсором интеллектуального конкурса «Breyn Rinq».