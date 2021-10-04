05.10.2021

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТелекомНовости операторовНачинается борьба за титул чемпиона Азербайджана по игре «Breyn Rinq» при спонсорстве Nar

Начинается борьба за титул чемпиона Азербайджана по игре «Breyn Rinq» при спонсорстве Nar

Nar

При главном спонсорстве «Nar» стартует 18-й сезон «Breyn Rinq» — самого популярного интеллектуального соревнования в стране. В этом году в соревновании знаний по олимпийской системе будут участвовать 16 отобранных команд, представляющих 6 регионов и 6 университетов страны. Команды разделены на 3 дивизиона: региональные, университетские и спонсорские. Команда-победитель из каждого дивизиона в финале будет бороться за кубок «Знаний». Команда, выигравшая кубок «Знаний», поборется за титул чемпиона «Breyn Rinq 2021» Азербайджана с победителем прошлого сезона — командой «Nar». Конкурс, который стартует 1 октября, будет транслироваться по Общественному телевидению каждую пятницу в 19:20. Отметим, что в этом сезоне мобильный оператор поддержит команды «Nar» и «Карабах» — объединяют интеллектуалов из освобожденных от оккупации регионов.

Чтобы привлечь внимание телезрителей к соревнованию, и в этом году на странице Nar в «Twitter» будет проводиться конкурс. «Nar», всегда уделяющий особое внимание интеллектуальному развитию молодежи, на протяжении 9 лет является главным спонсором интеллектуального конкурса «Breyn Rinq».

ТЕГИ:
Уроки пандемии: внедрение новых технологий и повышение зарплат в приоритете у предпринимателей
Apple представит 14 и 16-дюймовый MacBook Pro с процессором M1X в этом месяце
Новости по теме
Акции и кампании
Прошла благотворительная акция д
События
R.I.S.K. Company announces inter
События
Kapital Bank успешно внедрил гло