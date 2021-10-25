26.10.2021

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На Windows 11 запущена полная версия Google Play Store

Windows 11

На прошлой неделе компания Microsoft начала тестирование подсистемы Windows Subsystem for Android (WSA), которая делает возможным запуск Android-приложений в Windows 11. Сейчас она доступна ограниченному числу пользователей и в урезанном виде.

Несмотря на ограничения по установке Android-приложений, одному энтузиасту удалось запустить на Windows 11 полную версию Google Play Store, фактически сделав доступными для установки миллионы Android-приложений. Таким образом был снят лимит на установку 50 приложений из единственного поддерживаемого магазина Amazon Appstore.

Энтузиаст под ником ADeltaX заявил в Twitter, что сумел найти способ установки магазина Google Play в подсистему Windows, отвечающую за работу Android-приложений. Соответствующие материалы он выложил на GitHub.

Отметим, что этим методом не следует пользоваться неопытным пользователям, поскольку имеется большая вероятность нарушить работоспособность операционной системы.

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