05.10.2021

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На фоне глобального сбоя Facebook глава компании Марк Цукерберг потерял 5,9 млрд. долларов

Facebook

Компания Facebook назвала причину сбоя в работе социальной сети, а также сервисов Instagram, WhatsApp и OculusVR. Сбой продолжался около шести часов.

Причиной сбоя стала ошибка, которая была допущена при изменении конфигурации маршрутизации. Из-за нее была запущена цепная реакция в каналах коммуникации ЦОД, что привело к прекращению работы всех сервисов. Отмечается, что данные пользователей не пострадали.

Цены акций Facebook на фоне глобального сбоя рухнули приблизительно на 5%. Активы Марка Цукерберга упали с 122,7 млрд. долларов до 116,8 млрд. долларов, опустив его до 5-го места рейтинга миллиардеров Bloomberg. Стоимость акций компании упала с 340,19 долларов до 323,65 доллара.

Последний масштабный сбой был зафиксирован чуть более двух лет назад.

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