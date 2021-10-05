На фоне глобального сбоя Facebook глава компании Марк Цукерберг потерял 5,9 млрд. долларов

Компания Facebook назвала причину сбоя в работе социальной сети, а также сервисов Instagram, WhatsApp и OculusVR. Сбой продолжался около шести часов.

Причиной сбоя стала ошибка, которая была допущена при изменении конфигурации маршрутизации. Из-за нее была запущена цепная реакция в каналах коммуникации ЦОД, что привело к прекращению работы всех сервисов. Отмечается, что данные пользователей не пострадали.

Цены акций Facebook на фоне глобального сбоя рухнули приблизительно на 5%. Активы Марка Цукерберга упали с 122,7 млрд. долларов до 116,8 млрд. долларов, опустив его до 5-го места рейтинга миллиардеров Bloomberg. Стоимость акций компании упала с 340,19 долларов до 323,65 доллара.

Последний масштабный сбой был зафиксирован чуть более двух лет назад.