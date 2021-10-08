Moto G Pure — самый доступный смартфон бренда в 2021 году

Помимо смартфона Moto E40 была представлена модель попроще — Moto G Pure. Новинка оснащена 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+, но частота обновления 90 Hz не поддерживается.

Работает Moto G Pure на базе процессора MediaTek Helio G25 в сочетании с 3 Gb оперативной памяти и накопителем объемом 32 Gb с возможностью расширения посредством карты microSD.

Основная камера двойная, с датчиками разрешением 13 и 2 Мп, фронтальная разрешением 5 Мп. Емкость аккумуляторной батареи составляет 4000 мАч, обеспечивается работа на одном заряде до двух дней. Смартфон имеет адаптеры Wi-Fi и Bluetooth, совмещенный с кнопкой питания биометрический сенсор, а также разъем для наушников и USB-C. Есть защита от пыли и воды в соответствии со степенью IP52. Работает новинка на базе Android 11 с оболочкой MyUX.

Пользователям новинка будет доступна только в одной расцветке корпуса – Deep Indigo. Moto G Pure самый доступный смартфон под брендом Moto в 2021 году. Его стоимость составляет 160 долларов.