Модульные гарнитуры — тренд в индустрии контактных центров. В чем преимущества?

Когда мы говорим о закупках продуктов для нужд компании, в числе главных приоритетов оказывается приемлемое соотношение стартовой цены и предложенной за нее функциональности. Но далеко не всегда продукт с низкой стоимостью и достаточными возможностями оказывается действительно выгодным бизнесу на длинной дистанции.

Высший пилотаж — при закупке постараться рассчитать совокупную стоимость владения: сколько потратить на старте, какие расходы могут возникнуть при поломке, учесть текучесть кадров и потребность замены оборудования для новых сотрудников, а еще цену апгрейда на случай изменения рабочих сценариев.

Ответом на такие комплексные вопросы при выборе оборудования для контактных центров стало появление модульных гарнитур. То есть устройств в формате «конструктора», где можно сменить или улучшить отдельные компоненты без необходимости полной замены устройства. Первоначально покупка модульных гаджетов может оказаться дороже, чем приобретение классических гарнитур, но все меняется на длинной дистанции. Рассказываем, почему.

Возможность кастомизировать конфигурации в зависимости от задач. Без покупки нового устройства

Один динамик в режиме моно или два — в стерео? А может, для бизнес-задачи нужны более удобные микрофоны? В модульных гарнитурах можно менять отдельные комплектующие, подбирая оптимальные конфигурации вместе с ростом компании и появлением новых задач. Кроме того, имея на руках большой парк таких аксессуаров, появляется возможность рокировки компонентов между устройствами, чтобы каждый сотрудник мог собрать себе наиболее эффективный аксессуар — и работать с наиболее высокой продуктивностью.

Высокая ремонтопригодность. Даже при существенных поломках можно заменить только одну вышедшую из строя часть

Если что-то вышло из строя — больше не нужно покупать новое устройство, а старое списывать в утиль. Благодаря своей конструкции, модульные гарнитуры легче ремонтировать при незначительных поломках, а при крупных — достаточно заменить только вышедшую из строя часть. Такой форм-фактор аксессуаров позволяет экономить на обслуживании парка техники и снижает потери даже при неаккуратности сотрудников.

Возможность передачи между сотрудниками. Без вопросов к гигиене

В идеале если сотрудник контактного центра уволился, а на его место пришел новый человек, гарнитуру необходимо заменить или качественно продезинфицировать. Это вопрос элементарной гигиены. В случае с «обычными» аксессуарами может быть нелегко привести все в комфортное для нового работника состояние. Но модульные устройства позволяют поменять только некоторые части — например, касающиеся ушей амбушюры. Такой подход позволяет снизить расходы на закупки оборудования и делает выход на работу новых сотрудников более комфортным.

Экологичность. Реже приходится утилизировать бывшие в употреблении устройства — меньше загрязнение пластиком и углеродный след при производстве

Компаниям приходится подстраиваться под общемировые тренды на экологичность, устойчивое развитие, разнообразие и инклюзивность. Даже если бизнес не очень большой и его функционирование не находится под прицелом общественности, нельзя забывать о том, что рабочие места все чаще занимает молодое ответственное поколение, а особенно это касается контактных центров, которые со временем все чаще будут требовать от работодателя разделять их ценности. А в конечном счете это будет влиять на лояльность и показатели текучести кадров. Модульные устройства — важный шаг в плане экологичности контактных центров. Реже приходится менять сломанные гарнитуры, полностью обновлять устройства при появлении новых задач или покупать новые при смене персонала. В конечном счете это наиболее эффективно решает вопрос утилизации пластика и сокращения углеродного следа.

В конечном счете модульные решения для контактных центров становятся наилучшим выбором для компаний как с точки зрения финансовой эффективности, так и комфорта для сотрудников. Неудивительно, что именно такие варианты все чаще выбирают отделы закупок. Более высокая стартовая цена становится небольшой платой за все преимущества использования подобных аксессуаров в разрезе нескольких лет.