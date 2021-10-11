Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ «О мероприятиях по совершенствованию в сфере цифровизации, инноваций, высоких технологий и связи». Согласно указу, Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана переименовано в Министерство цифрового развития и транспорта.

Указ также предусматривает создание ряда публичных юридических лиц при министерстве. В их число войдут Агентство информационно-коммуникационных технологий и Агентство инноваций и цифрового развития. Агентство инноваций и цифрового развития создается путем слияния ЗАО «Национального центра исследований атома», Агентства инноваций и Центра исследований в сфере высоких технологий.