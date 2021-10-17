Минимальные системные требования для Android 12

Компания Google опубликовала минимальные системные требования для установки мобильной ОС Android 12. В них указано какими техническими характеристиками должны обладать мобильные устройства, включая память, скорость ее чтения и записи, разрешение экрана и плотность пикселей, разрешение основной камеры и другое.

Минимальные системные требования:

Не менее 6 Gb оперативной памяти;

Разрешение дисплея не менее 1080p с плотностью изображения не менее 400 пикселей на дюйм;

Скорость последовательного чтения и записи используемой флэш-памяти не менее 250 МБ/с и 120 МБ/с соответственно;

Скорость чтения и записи случайных блоков данных не менее 40 МБ/с и 10 МБ/с соответственно;

Основная камера разрешением не менее 12 Мп, способная записывать видео 4K со скоростью не менее 30 кадров в секунду;

Фронтальная камера разрешением не менее 4 Мп, способная записывать видео 1080p со скоростью 30 кадров в секунду.

Google отмечает, что если технические характеристики мобильного устройства ниже минимальных системных требований, то смартфон будет работать плохо.