Microsoft представил линейку аксессуаров к 20-летию Xbox

Компания Microsoft представила линейку аксессуаров, приуроченных к 20-летию Xbox. В нее вошли контроллер, проводная стереогарнитура и док-станция для зарядки геймпадов, созданная совместно с Razer.

Контроллер под названием 20th Anniversary Special Edition Xbox Wireless Controller получил полупрозрачный корпус с ярко-зелеными вставками, традиционными для консолей Microsoft. Сквозь корпус контроллера во всех деталях можно увидеть серебристые внутренние компоненты. На лицевой панели находится кнопка с оригинальным логотипом Xbox.

При подключении контроллера к консолям Xbox Series X|S пользователи получат эксклюзивный динамический фон, созданный специально к юбилею. Габариты устройства составляют 17,02 х 7,11 x 17,02, а вес — 440 гр. Контроллер поступит в продажу 15 ноября 2021 года, предзаказ уже открыт. Стоимость — 69,99 долларов.

Вторая новинка — гарнитура Xbox Stereo Headset, тоже с полупрозрачными вставками и ярко-зелеными акцентами. Продажи начнутся 15 ноября по цене 69,99 долларов.

Кроме того, Microsoft совместно с Razer выпустили универсальную зарядную станцию для контроллеров Xbox. Как и другие аксессуары, она получила полупрозрачный корпус и логотип к юбилею консолей компании. Док-станция поступит в продажу на сайте Razer и у ритейлеров. Цена неизвестна.