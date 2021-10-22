Microsoft представил карты расширения памяти для Xbox Series X/S на 512 Gb и 2 Tb

Компания Microsoft расширила ассортимент твердотельных накопителей для увеличения встроенного хранилища данных игровых приставок Xbox Series X/S. Представлены карты расширения памяти объемом 512 Gb и 2 Tb. Производством обеих карт занимается Seagate. Накопители будут вставляться в консоли подобно «флешке» и не потребуют дополнительных настроек.

До настоящего времени для игровых приставок Xbox Series X/S была доступна только одна модель твердотельного накопителя объемом 1 Tb стоимостью 220 долларов.

Карта на 512 Gb будет стоить в США 140 долларов и поступит в розничные магазины в середине ноября. Стоимость накопителя на 2 Tb составит 400 долларов, его предзаказ откроется в ноябре, в продаже он появится в начале декабря этого года.

Как отмечает Microsoft, карты используют архитектуру Xbox Velocity, обеспечивая скорость ввода-вывода 2,4 ГБ/с.