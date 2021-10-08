Microsoft — первая из крупных компаний, кто упростит ремонт своих устройств

Компания Microsoft собирается предпринять конкретные практические шаги в улучшении ремонтопригодности своей продукции. Новая политика компании в перспективе даст пользователям возможность самостоятельного ремонта и сократит количество электронных отходов. Сообщается, что Microsoft приняла такое решение под напором инвесторов.

В этот понедельник Microsoft и некоммерческая организация As You Sow, специализирующаяся на защите интересов инвесторов, достигли соглашения по резолюции акционеров данной организации. В документе содержится призыв к технологической компании рассмотреть «экологические и социальные преимущества» упрощения ремонта устройств.

Компания согласилась рассмотреть вопрос о расширении доступа к запчастям и соответствующей информации. Кроме того, к концу следующего года Microsoft изучит, как она может повысить ремонтопригодность своих устройств. Все это уменьшит ее влияние на изменение климата и объемы электронных отходов.

По мнению экспертов, это решение может ощутимо повлиять на монополию авторизованных сервисных центров, которую многие бренды выстраивали в течение последних лет, усложняя конструкции электронных устройств.