Microsoft опубликовал отчет за первый квартал 2022 года

Компания Microsoft отчиталась за первый квартал 2022 фискального года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка выросла на 22% до 45,3 млрд. долларов, чистая прибыль (GAAP) – на 48% до 20,5 млрд. долларов. Высоких показателей удалось добиться в облачном и серверном сегментах, еще одним важным источником доходов стал Microsoft Office.

Несмотря на то, что продажи ПК и комплектующих падали в США и других странах из-за проблем с поставками, выручка с OEM-лицензий Windows выросла на 10%. Microsoft и ее OEM-партнеры возлагают большие надежды на Windows 11 — новая система должна вызвать рост спроса на ноутбуки и настольные ПК, если не усугубятся проблемы с поставками.

В облачном сегменте совокупная выручка увеличилась на 31% по сравнению с прошлым годом. Офисные продукты показали рост 10% по сравнению с прошлым годом, количество подписчиков Microsoft 365 (ранее – Office 365) выросло на 19% до 54,1 млн. Бизнес-версии и облачные сервисы Office также дали 18% прироста по сравнению с прошлым годом.

Единственное серьезное падение заметно для продаж устройств семейства Surface. Выручка упала на 17% (в Microsoft оправдывают это хорошими продажами годом ранее).

Видеоигровое подразделение корпорации показало рост на 16% — его выручка достигла 3,6 млрд. долларов за квартал. Показатели контента и сервисов Xbox при этом практически не изменились — выручка увеличилась лишь на 2%. Больше всего выросла выручка с продаж консолей Xbox. Благодаря высокому спросу на Series X/S показатель оказался на 166% больше, чем в первом квартале предыдущего года.