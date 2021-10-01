Microsoft объявил о новых функциях и ценах на Office 2021
Компания Microsoft раскрыла подробности и расценки пакета офисных приложений Office 2021. Как и прошлый релиз Office 2019, пакет приложений Office 2021 предназначен для тех пользователей, которые не хотят оформлять подписку Microsoft 365 с постоянными отчислениями. Office 2021 – это единоразовая покупка, доступная как на Windows, так и на macOS.
Microsoft выпустит новую версию пакета офисных программ Office 2021 вместе с запуском операционной системы Windows 11 — 5 октября 2021 года. Как отмечает компания, Office 2021 поддерживается в Windows 10, Windows 11 и трех последних версиях macOS.
Версия Office 2021 для дома и учебы стоит 149,99 долларов. Этот пакет включает Word, Excel, PowerPoint, OneNote и Microsoft Teams для ПК и Mac. Office 2021 для дома и бизнеса стоит 249,99 долларов и включает все, что есть в домашней версии, плюс Outlook для ПК и Mac, а также права на использование всех приложений Office в коммерческих целях.
Office 2021 получил функции совместной работы, имеющиеся в Microsoft 365, с совместным редактированием в реальном времени, поддержкой облачного хранилища OneDrive и интеграцией с Microsoft Teams. Кроме того, Office 2021 получил новый дизайн.
Также в Office 2021 добавлены некоторые другие функции Microsoft 365, включая современные функции Excel, улучшения PowerPoint, улучшенный рукописный ввод в приложениях Office и поддержку перевода в Outlook.
Основные новые функции Office 2021:
- Функция XLOOKUP (ПРОСМОТРX) — помогает находить элементы по строкам в таблице или диапазоне на листе Excel;
- Поддержка динамических массивов — новые функции в Excel;
- Функция LET — функция Excel, позволяющая присваивать имена результатам вычислений;
- Функция XMATCH — ищет указанный элемент в массиве или диапазоне ячеек и возвращает относительное положение элемента.
- Улучшенная запись слайд-шоу — функция PowerPoint теперь включает запись видео выступающего, запись рукописного ввода и запись лазерной указки;
- Воспроизведение росчерков пера — если вы используете рукописный ввод в PowerPoint, то теперь можно пошагово демонстрировать этапы рисования или показывать процесс обдумывания;
- Упорядочивание элементов на слайдах для средств чтения с экрана — можно просматривать элементы в порядке чтения с экрана и реорганизовывать их нужным образом;
- Переводчик и рукописный ввод — можно комментировать электронные письма в Outlook, добавлять примечания к изображениям в письмах и переводить электронные письма на более чем 70 языков.
- Быстрый поиск Outlook — результаты поиска теперь отображаются очень быстро, с множеством способов уточнить и отфильтровать результаты;
- Поддержка формата OpenDocument (ODF) 1.3;
- Обновленная вкладка Draw) — можно быстро менять цвет всех инструментов рукописного ввода в одном месте, добавлены точечный ластик, линейка и произвольное выделение.