Microsoft объявил о новых функциях и ценах на Office 2021

Компания Microsoft раскрыла подробности и расценки пакета офисных приложений Office 2021. Как и прошлый релиз Office 2019, пакет приложений Office 2021 предназначен для тех пользователей, которые не хотят оформлять подписку Microsoft 365 с постоянными отчислениями. Office 2021 – это единоразовая покупка, доступная как на Windows, так и на macOS.

Microsoft выпустит новую версию пакета офисных программ Office 2021 вместе с запуском операционной системы Windows 11 — 5 октября 2021 года. Как отмечает компания, Office 2021 поддерживается в Windows 10, Windows 11 и трех последних версиях macOS.

Версия Office 2021 для дома и учебы стоит 149,99 долларов. Этот пакет включает Word, Excel, PowerPoint, OneNote и Microsoft Teams для ПК и Mac. Office 2021 для дома и бизнеса стоит 249,99 долларов и включает все, что есть в домашней версии, плюс Outlook для ПК и Mac, а также права на использование всех приложений Office в коммерческих целях.

Office 2021 получил функции совместной работы, имеющиеся в Microsoft 365, с совместным редактированием в реальном времени, поддержкой облачного хранилища OneDrive и интеграцией с Microsoft Teams. Кроме того, Office 2021 получил новый дизайн.

Также в Office 2021 добавлены некоторые другие функции Microsoft 365, включая современные функции Excel, улучшения PowerPoint, улучшенный рукописный ввод в приложениях Office и поддержку перевода в Outlook.

Основные новые функции Office 2021: