Micron инвестирует 150 млрд. долларов в расширение производства памяти в течении 10 лет и построит завод в США

Корпорация Micron Technology планирует расширить производство полупроводников за счет капитальных вложений в размере 150 млрд. долларов в ближайшие 10 лет. Определенная часть запланированных расходов пойдет на расширение существующих предприятий по производству чипов и потенциальное строительство новых, остальные средства будут направлены на исследования и разработку новых технологий.

Компания также рассматривает возможность строительства нового завода по производству микросхем памяти в США. Производство микросхем в США обходится до 45% дороже, чем в странах Азии, поэтому для частичной компенсации затрат на строительство производитель планирует привлечь государственные субсидии. Главный исполнительный директор Micron Санджай Мехротра (Sanjay Mehrotra) отметил, что производство микросхем памяти занимает около 30% всей полупроводниковой отрасли и при этом лишь 2% из них сосредоточены в США.

«Мы безусловно хотели бы увеличить наше производство в США, потому что считаем, что здесь должно производиться больше 2% от общего объема микросхем памяти в мире. Это очень важно, как для национальной безопасности, так и для устойчивости цепи поставок микросхем», — отмечает глава Micron.

Пока что компания не определилась со штатом для строительства нового завода. Окончательное решение будет принято после того, как будут решены вопросы о субсидиях на строительство и оснащение предприятия, а также о налоговых льготах, которые в настоящий момент обсуждаются Конгрессом США.