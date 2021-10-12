Mail.ru Group сменила название на VK

Компания Mail.ru Group провела ребрендинг и переименовалась в VK. Об этом на презентации заявил гендиректор интернет-холдинга Борис Добродеев. Он также отметил известность бренда VK — его знают 100% аудитории русскоязычного сегмента интернета.

«Уже почти четверть века мы объединяем технологии для людей и людей вокруг технологий. Единый бренд компании подчеркнет все возможности, которые дает наша экосистема: общение и игры, образование (от школьного до профессионального), доставка лекарств и продуктов, такси, каршеринг и онлайн-покупки, все возможности для бизнеса и многое другое», — заявил Добродеев.

VK станет единым пользовательским и корпоративным брендом всей компании. Некоторые продукты Mail.ru Group будут полностью переименованы. Например, сервис объявлений «Юла» сменит название на «VK Объявления», а также обновит айдентику и логотип. Популярные проекты сохранят собственный бренд. О принадлежности к экосистеме будет свидетельствовать монограмма VK на логотипе. К их числу относятся «Одноклассники», «ВКонтакте», «Почта Mail.ru» и MY.GAMES.

Все новые продукты компании будут сразу создаваться под брендом VK. В случае приобретения новых проектов решение о переименовании будет принимать бренд-команда на основании аналитики и исследований.

Для различия продуктов, компания доработала логотип VK. В его обновлении участвовала российская студия TypeType, а разработкой стилей для суббрендов занималась Tigers Moscow. Чтобы продукты было проще отличить друг от друга, VK будет использовать несколько цветов в сочетании с логотипом. Как именно они будут применяться, пока не объявлено.

Переименование Mail.ru Group связано с желанием компании укрепить взаимосвязь между продуктами и сервисами, чтобы стать в глазах потребителя единой экосистемой, отметил Борис Добродеев.