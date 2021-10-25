Лунная миссия Artemis 1 стартует в феврале 2022 года

Космическое агентство NASA планирует запустить беспилотную лунную миссию Artemis 1 в феврале 2022 года. Агентство собиралось запустить испытательный полет в ноябре этого года, но в итоге его перенесли на февраль, а космонавты должны отправиться на Луну к 2024 году.

Окно для взлета откроется уже 12 февраля. Капсула Orion уже установлена на вершину ракеты Space Launch System и теперь запуск зависит в основном от проводимых испытаний. Об этом сообщил Майк Сарафин (Mike Sarafin), руководитель миссии Artemis 1. NASA планирует провести испытания интерфейсов, инженерных систем, коммуникаций и системы обратного отсчета. Ожидается, что продолжительность миссии составит от четырех до шести недель.

Artemis 1 отправит вокруг Луны капсулу Orion для изучения ускорения, радиации и вибрации во время миссии. NASA также развернет небольшие спутники, известные как CubeSats, для проведения экспериментов и демонстрации технологий.

Artemis 2 запланирован на 2023 год, в ходе этой миссии космический корабль с четырьмя астронавтами облетит Луну и вернется на Землю. Artemis 3 стартует в 2024 года. NASA подтверждает, что в число космонавтов, которые отправятся на Луну, войдут первая женщина и человек не европеоидной расы. Космическое агентство собирается создать базу на Луне, а также использовать полученные уроки для планирования полета на Марс в 2030-х годах.