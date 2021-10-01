Лучшие 3D-принтеры для дома, офиса или студии

Как часто вы задумывались о приобретении 3D-принтера? Ничего нет удивительного, если подобная мысль периодически посещала вас. Сегодня 3D-печать вышла за рамки игрушки для компьютерных фанатов, которой когда-то она была, а 3D-принтер стал действительно полезным устройством для многих креативных людей. Такие принтеры можно использовать не только для изготовления деталей для всевозможных дизайнерских проектов, но и печатать полезные приспособления для дома. Кроме того, возможность печатать с помощью таких расходных материалов, как металл, резина или даже биоразлагаемые нити, означает, что готовые продукты будут прочны и долговечны. А если вы опытный 3D-художник или дизайнер, то сможете максимально скомбинировать свои навыки и возможности 3D-принтера.

Имейте в виду, что не все 3D-принтеры работают одинаково. Некоторые используют катушки с пластиковой нитью, которая нагревается, как в клеевом пистолете, а затем раскладывается слоями на печатной платформе. Качество печати таких устройств может быть хорошим, но часто требуется некоторая ручная обработка для сглаживания линий слоев. В некоторых моделях используется LCD-экран, чтобы направлять свет на смолу, в то время как другие принтеры используют лазер для того, чтобы расплавленная смола затвердела.

Если вы не хотите заниматься моделированием, то обилие торговых площадок с готовыми 3D-моделями позволит вам получить хорошие результаты. Thingiverse, CG Trader и многие другие сайты предлагают всевозможные модели в формате .stl, которые вы можете распечатать всего за несколько кликов. Очень часто можно найти и бесплатные модели.

Anycubic Vyper

Бюджетный принтер с хорошим функционалом

Цена: 399 долларов.

Объем печати: 245x245x260 мм.

Толщина слоя: 100 мкм.

Плюсы:

самовыравнивающаяся станина в комплекте,

отличный уровень детализации,

хорошая скорость печати.

Минусы:

необходимость самостоятельной сборки.

Все 3D-принтеры компании Anycubic — хорошие варианты, но в качестве самого доступного принтера, работающего по технологии FDM (послойное выращивание изделия из предварительно расплавленной пластиковой нити), Vyper является лучшим предложением. У него есть функции, которых нет в более дорогих вариантах, он производит распечатки с высокой детализацией и четкостью, делая это с минимальным уровнем шума. Самовыравнивающаяся платформа для печати с подогревом — отличная особенность, но, добавив к ней магнитный лист из пружинной стали, с которого будет легче удалять отпечатки, вы окажетесь в выигрыше.

Ultimaker S3

Лучшее решение для общих задач 3D-печати

Цена: 4080 долларов.

Объем печати: 230х190х200 мм.

Толщина слоя: 20 мкм.

Плюсы:

двойные экструдеры упрощают жизнь,

превосходная самовыравнивающаяся платформа для сборки с подогревом.

Минусы:

не самый дешевый вариант,

уровень шума выше, чем у некоторых других принтеров.

Принтеры Ultimaker бывают разных размеров и возможностей, но Ultimaker 3 — это та модель, которую мы намеренно включили в наш список лучших 3D-принтеров. 3D-принтер обладает большинством функций, которые вы хотите получить от более крупных собратьев, включая двойные экструдеры и сопла различных размеров. Это означает, что вы можете печатать модели, печать которых была бы проблематична в случае использования PVA-пластика, который растворяется в воде. У Ultimaker 3 также есть камера для наблюдения за прогрессом печати, замечательный интерфейс с сенсорным экраном и прочная конструкция. Если вам нужно осваивать большие объемы печати, то выберите расширенную версию, которая немного дороже.

Elegoo Mars 2 Pro

Лучшее решение для печати фотополимерной смолой

Цена: 329,99 доллара.

Объем печати: 129x80x160 мм.

Толщина слоя: 50 мкм

Плюсы:

превосходное качество печати по разумной цене,

быстрая печать со скоростью 1-2 секунды на слой.

Минусы:

необходимость самостоятельной сборки,

дым при печати может причинять неудобства.

Компания Elegoo относительный новичок на рынке 3D-печати, но оригинальная модель принтера Mars произвела хорошее впечатление на сообщество. Mars 2 Pro только подтверждает серьезные намерения производителя. Новый 6” экран печатает слой менее, чем за 2 секунды без потери четкости и размытия, что делает этот 3D-принтер одним из самых быстрых устройств для печати смолой. В плане скорости печати прототипов его сложно превзойти, только если вам не нужны более крупные объекты, поскольку единственный реальный недостаток Mars 2 Pro — это небольшой объем печатной сборки. Дым при печати характерен для этого типа принтеров.

Makerbot replicator+

Универсальный 3D-принтер с технологией FDM

Цена: 4500 долларов

Объем печати: 295х195х165 мм

Толщина слоя: 100 мкм

Плюсы:

гибкая сборочная платформа,

масса вариантов для подключения.

Минусы:

занимает больше места, чем большинство конкурентов,

не самый дешевый вариант.

Компания Makerbot существует уже давно и, вероятно, является самым известным производителем потребительских 3D-принтеров. Даже Анна Кендрик использовала его в космосе в фильме «Stowaway» («Дальний космос»). Опыт в этой сфере позволил Makerbot сохранить аналогичную предыдущим моделям площадь, но увеличить объем печати и понизить уровень шума. Эта модель предоставляет большое количество вариантов подключения, включая Wi-Fi. В Makerbot Replicator+ есть даже камера, чтобы вы могли наблюдать за происходящим удаленно. Результаты печати получаются хорошие и нуждаются лишь в небольшой ручной доработке, ведь это FDM-принтер. Replicator+ — отличный и надежный вариант, если вы планируете приобрести 3D-принтер для домашнего офиса, школы или мастерской.

Anycubic Photon mono SE

Лучший выбор для печати 3D-миниатюр

Цена: 449,89 доллара.

Объем печати: 130x78x160 мм.

Толщина слоя: 100 мкм.

Плюсы:

превосходный уровень детализации,

гладкая поверхность.

Минусы:

пары выделений при печати могут быть невыносимыми,

смола стоит дорого.

Photo Mono SE от Anycubic — отличный выбор, если вам нравятся нестандартные игрушки, предметы коллекционирования или фигурки из компьютерных игр, поскольку детализация у этого принтера просто фантастическая. Как и другие монохромные принтеры, он работает достаточно быстро. Всего около секунды уходит на печать одного слоя. Смола может обладать неприятным запахом, но вы можете разместить принтер под шкафом для вытяжки воздуха. Это небольшая жертва для столь производительной машины, которая действительно стоит потраченных денег.

Markforged Onyx One

Лучший принтер для печати металлом

Цена: 4794 доллара.

Объем печати: 320x132x154 мм.

Толщина слоя: 100-200 мкм.

Плюсы:

надежные и долговечные отпечатки,

все в одном настольном корпусе.

Минусы:

дорогой,

катушки с металлической нитью стоят дорого.

Onyx One производит отпечатки из прочного металла, но на самом деле детали сделаны из углеродного волокна. Основная причина выбора этой технологии заключается в том, что, хотя порошковые металлические нити доступны, они мгновенно разрушают сопла экструдера, что делает производство металлических предметов непомерно дорогим. Markforged решает эту проблему с помощью лучшего в своем классе настольного решения. Поэтому, если вам нужны износостойкие и надежные детали, этот принтер должен быть в вашем списке. Просто помните, что катушка с нитью может обойтись достаточно дорого.

Creality Ender 3

Лучший бюджетный 3D-принтер с технологией FDM

Цена: 223 доллара.

Объем печати: 220х220х250 мм.

Толщина слоя: 100 мкм.

Плюсы:

компоненты высокого качества,

простота в работе.

Минусы:

открытое шасси,

звук при печати может быть достаточно громким.

Линейка 3D-принтеров Ender известна своей превосходной производительностью по доступной цене. И Ender 3 является прекрасным подтверждением этого. При такой цене можно подумать, что «Черная пятница» длится круглый год. Creality каким-то образом удалось внедрить в Ender 3 некоторые компоненты высшего качества. Принтер поставляется в виде конструктора, что может не всем понравиться, но на самом деле процесс сборки дает вам четкое представление о том, как работает принтер, и может помочь в устранении неполадок, если таковые возникнут в будущем.

Formlabs Form 3

Лучший SLA-принтер

Цена: 3499 долларов.

Объем печати: 145х145х185 мм.

Толщина слоя: 15 мкм.

Плюсы:

простая замена картриджей с материалом,

отсутствие видимости слоя.

Минусы:

дорогой,

дополнительные затраты на получение медицинской версии.

Formlabs Form 3 и его предшественник Form 2 установили эталон для принтеров, работающих по технологии SLA (технология 3D-печати, основанная на послойном отверждении жидкого материала под действием луча лазера). И FormLabs Form 3 пока что является лучшим принтером на рынке. Это довольно дорогой продукт, но качество результатов говорит само за себя. Изделия получаются с невидимыми слоями, а сам принтер оснащен системой, позволяющей извлечь готовый продукт без использования резаков. Помимо безупречного качества печати, большим преимуществом здесь является простота использования. Сменить материалы так же просто, как заменить картридж на обычном принтере. Заплатив немного больше, вы получите доступ к биоматериалам для использования в стоматологии и медицине. Да, и программное обеспечение PreForm тоже просто и интуитивно понятно.

3Doodler

Лучший портативный 3D-принтер

Цена: 49,99 доллара.

Плюсы:

можно брать с собой куда угодно,

нет ограничений по объему печати.

Минусы:

дорогие расходные материалы,

качество печати зависит от вас.

Одно из самых больших ограничений для 3D-печати — это фиксированный объем. Но так как 3Doodler представляет собой ручку для 3D-печати, то здесь вам открывается возможность печати проектов любого размера. Стоимость расходных материалов может оказаться довольно высокой, особенно если вы пытаетесь смоделировать автомобиль в масштабе 1:1. Более того, это фантастическое развлечение — брать ручку с поверхности стола и рисовать в воздухе линии пластиковыми чернилами. Нити бывают разных цветов, так что вы можете считать дополнительным плюсом. А вот минус заключается в том, что вам придется полагаться только на себя в вопросах точности печати, так как экструдер находится исключительно в ваших руках, а не на рельсах. Доступно несколько моделей, в том числе 3Doodler Start (для детей) и версия Pro.

EasythreeD K5

Лучший бюджетный вариант, безопасный для детей

Цена: 99,99 доллара.

Объем печати: 80х80х100 мм.

Толщина слоя: 100-400 мкм.

Плюсы:

доступная точка входа в 3D-печать,

веселье и безопасность для детей.

Минусы:

крошечная платформа сборки,

среднее качество печати.

Трудно не полюбить EasythreeD K5 с его привлекательным внешним видом и простотой в использовании. Эта модель в нашем списке лучших 3D-принтеров обойдется вам ненамного дороже, чем пара недель покупки кофе на вынос. Это приятный первый опыт работы с 3D-печатью, поэтому устройству можно простить крошечную площадь для печати.