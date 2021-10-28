LinkedIn запустил глобальную платформу для фрилансеров

Социальная сеть для поиска и установления деловых контактов LinkedIn полноценно запустил новый сервис — платформу для фриланса, об этом сообщает TechCrunch. Платформа получила название Service Marketplace. Новый продукт позволит LinkedIn конкурировать с Fiverr и Upwork.

Тестирование Service Marketplace началось в феврале этого года. В нем приняли участие 2 млн. американцев из общего числа в 800 млн. пользователей по всему миру. Сейчас функция доступна полностью бесплатно для всех пользователей LinkedIn — необходимые настройки доступны на странице профиля.

Особенность платформы в том, фрилансер не может сам искать работу. Система работает по-другому. Пользователь настраивает себе профиль фрилансера, а потенциальный заказчик уже может найти исполнителя на краткосрочную работу и договориться о ее выполнении. На данное время в сервисе доступно 250 категорий работы, их планируют расширить до 500 в ближайшее время.

На текущий момент Service Marketplace обладает ограниченной функциональностью в сравнении со специализированными сервисами. Нет возможности указывать размеры гонораров за услуги и выставлять счета. Клиенты могут оставлять отзывы об оказанной им услуги, а исполнители пока не могут на эти отзывы отвечать. Как заявляют разработчики, все эти ограничения были сделаны в интересах заказчиков — чтобы им не пришлось «отбиваться от лавины предложений». В будущем эти возможности могут быть пересмотрены, поскольку необходимо учитывать и интересы исполнителей.