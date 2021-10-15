Lenovo Tab 6: 10,3-дюймовый экран, Snapdragon 690, защита IPX3/IP5X и поддержка 5G

Компания Lenovo представила планшет среднего уровня Tab 6 с поддержкой 5G. Устройство оснащено 10,3-дюймовым дисплеем разрешением 1920 × 1200 пикселей. Панель имеет TFT-матрицу. Планшет получил фронтальную 8 Мп камеру. Основная получила такой же сенсор, но с LED-вспышкой.

В качестве аппаратной платформы выступает процессор Qualcomm Snapdragon 690, который работает в связке с 4 Gb оперативной памяти. Емкость накопителя составляет 64 Gb, который можно расширить с помощью карт памяти microSD до 1 Tb. Устройство поддерживает работу в сетях 5G.

Питание планшет получает от аккумулятора емкостью 7500 мА·ч. Заявлена защита от воды и пыли IPX3/IP5X и функция Face Unlock для разблокировки устройства. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth v5.1, порт USB-C и слот для nanoSIM-карты. В качестве операционной системы используется Android 11.

Планшет Lenovo Tab 6 выйдет на рынок в двух расцветках корпуса 22 октября. Тогда же объявят цену новинки.