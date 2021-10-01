«Лаборатория Касперского»: 7 правил для обеспечения безопасности пользования общественного Wi-Fi

C марта 2017 года в Азербайджане реализуется проект «Общественный интернет». Бесплатный интернет доступен на территории 17-ти центральных парков столицы, а также Государственного историко-архитектурного заповедника “İçərişəhər” (Старый город). По данным «Baktelecom», в течение месяца к услугам бесплатного Wi-Fi подключаются до 150 тысяч пользователей.

Общественные Wi-Fi-сети — это удобно, но не всегда безопасно. Свободный доступ в Интернет в любой момент и в любом месте превращается из роскоши в повседневную реальность. Однако ценой за удобство становится риск наткнуться на кибернегодяя, прячущегося под маской безобидной Wi-Fi-сети. «Лаборатория Касперского» рассказывает, чего именно опасаться и как найти баланс между комфортом и безопасностью.

При использовании интернета передается много ценной информации — платежные данные, логины и пароли от всевозможных сервисов, документы и переписку. Если она попадет в руки преступника, он сможет перевести все ваши банковские накопления на свой счет, украсть пользовательские аккаунты и распространять через них спам или выпрашивать у ваших знакомых деньги. Добравшись до личной переписки, он способен шантажировать. А если подключиться к небезопасной сети с рабочего устройства, то коммерческая информация работодателя также может оказаться в чужих руках. В отдельных случаях преступники могут даже незаметно заразить устройство зловредом, который останется в нем и после отключения от опасного вайфая.

«Лаборатория Касперского» рекомендует 7 простых правил, которые помогут вам избежать эти неприятности:

Не доверяйте общественным Wi-Fi-сетям

Помните, что не требующие пароля Wi-Fi-сети подходят лишь для вылазок в Интернет, не связанных с важной информацией: данные, которые вы передаете и получаете через них, может подсмотреть любой, кто получит доступ к той же сети, — это может быть один из десятка незнакомцев с телефоном в том же аэропорту или поезде.

Проверяйте названия точек доступа

Некоторые злоумышленники идут дальше: вместо того, чтобы подключаться к уже существующим публичным Wi-Fi-сетям, создают собственные и заманивают жертв в них. Поскольку данные с ваших устройств идут в Интернет через роутер, его владелец, если он не обременен этикой, может легко перехватить их. А чтобы в расставленную преступником сеть кто-то попался, он может назвать точку доступа созвучно с Wi-Fi вашего бизнес-центра или любимого кафе. Внимательно изучайте список доступных точек доступа, сравнивайте их названия с табличками, не подключайтесь к первой попавшейся, которая показалась вам знакомой. Неправильный порядок слов, замена букв на похожие цифры, лишние подчеркивания могут помочь опознать фальшивку.

Откажитесь от автоматического подключения к сетям

Отключайте Wi-Fi, когда им не пользуетесь — заодно и батарею сбережете. Запретите автоматическое подключение к сетям (обычно это можно сделать в настройках Wi-Fi). Удаляйте («забывайте») общественные сети Wi-Fi из списка подключений сразу, как закончите ими пользоваться.

Не используйте недоверенный Wi-Fi для работы с сервисами, требующими аутентификации

В идеале заходить в любые аккаунты, где хранятся важные данные (особенно касающиеся финансов), следует исключительно в защищенной среде домашнего или корпоративного Интернета. Но если обстоятельства вынуждают срочно проверить баланс карты или залогиниться на госуслугах, то делайте это через мобильную связь. Даже если дорого и в роуминге — утечка конфиденциальной информации через сомнительную Wi-Fi-точку обойдется вам гораздо дороже.

Заранее установите на устройство приложение для защиты канала связи

Надежный способ обезопасить свои устройства при работе в публичных Wi-Fi-сетях — заранее установить на них надежную защиту. Существуют приложения для защиты соединения, которые шифруют ваш запрос перед отправкой на роутер, так что его владельцы и другие посетители сети не смогут узнать, что и куда вы отправляете (эта технология называется виртуальной частной сетью, VPN). Таким образом даже прогулка по открытым сетям станет безопасна для ваших данных.

Используйте защитные приложения от компаний с хорошей репутацией, которым можно доверить ваши данные

При выборе решения для защищенного соединения убедитесь, что готовы довериться его разработчикам. Выбирайте компании с хорошей репутацией, которые не станут собирать ваши данные и продавать их третьим лицам. К примеру, защищенное соединение, доступное в большинстве решений «Лаборатории Касперского» и в специализированном приложении Kaspersky Secure Connection, использует надежный и безопасный протокол OpenVPN и не ведет логи трафика пользователей.

Настройте защиту соединения, чтобы она автоматически включалась в любой публичной сети

Защищенное соединение можно активировать вручную перед открытием важных приложений, но лучше не надеяться только на память. Настройте автоматический запуск при подключении к любой публичной сети (если такая функция есть в приложении). Если вы пользуетесь Kaspersky Secure Connection, то за скорость можно не переживать, пропускной способности хватает даже для потокового видео. Если вы работаете с важной информацией, активируйте в Kaspersky Secure Connection функцию Kill Switch. Она полностью заблокирует отправку данных до тех пор, пока защитное решение не установит безопасное соединение и не устранит риск перехвата.

Общественный вайфай таит немало опасностей, но не обязательно отказываться от него полностью. Итоговый выбор — расширить арсенал полезных привычек для кибербезопасности или обеспечить дополнительную защиту приложением — остается за вами.