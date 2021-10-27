«Лаборатория Касперского» объясняет разницу между идентификацией, аутентификацией и авторизацией

Все мы постоянно идентифицируемся, аутентифицируемся и авторизуемся в разнообразных системах. И все же многие путают значение этих слов и часто употребляют термин «идентификация» или «авторизация», когда на самом деле речь идет об аутентификации.

В интернете можно найти много информации на эту тему, которая может показаться сложной для восприятия. «Лаборатория Касперского» объясняет эти термины, упростив до конкретных примеров.

Например, пользователь хочет войти в свой аккаунт Google. Google подходит лучше всего, потому что там процедура входа явным образом разбита на несколько простейших этапов. Вот что при этом происходит:

Для начала система запрашивает логин, пользователь его указывает, система распознает его как существующий — это идентификация .

. После этого Google просит ввести пароль, пользователь его вводит, и система соглашается, что пользователь, похоже, действительно настоящий, раз пароль совпал, — это аутентификация .

. Скорее всего, Google дополнительно спросит еще и одноразовый код из SMS или приложения. Если пользователь и его правильно введет, то система окончательно согласится с тем, что он настоящий владелец аккаунта, — это двухфакторная аутентификация .

. После этого система предоставит пользователю право читать письма в его почтовом ящике и все в таком духе — это авторизация.

Аутентификация без предварительной идентификации лишена смысла — пока система не поймет, подлинность чего же надо проверять, совершенно бессмысленно начинать проверку. Для начала надо представиться.

Идентификация без аутентификации тоже бессмысленна. Кто угодно может ввести существующий в системе логин. Системе обязательно надо удостовериться, что этот кто-то знает еще и пароль. Но пароль могли подсмотреть или подобрать, поэтому лучше подстраховаться и спросить что-то дополнительное, что может быть известно только данному пользователю: например, одноразовый код для подтверждения входа.

А вот авторизация без идентификации и тем более аутентификации очень даже возможна. Например, в Google Документах можно публиковать документы так, чтобы они были доступны вообще кому угодно. В этом случае вы как владелец файла увидите сверху надпись, гласящую, что его читает «неопознанный объект». Несмотря на то, что объект совершенно неопознанный, система его все же авторизовала — то есть выдала право прочитать этот документ.

А вот если бы вы открыли этот документ для чтения только определенным пользователям, то объекту в таком случае сперва пришлось бы идентифицироваться (ввести свой логин), потом аутентифицироваться (ввести пароль и одноразовый код) и только потом получить право на чтение документа — авторизоваться.

А уж если речь идет о содержимом вашего почтового ящика, то Google никогда и ни за что не авторизует неопознанного объекта на чтение вашей переписки — если, конечно, он не идентифицируется с вашим логином и не аутентифицируется с вашим паролем. Но тогда это уже не будет неопознанный объект, поскольку Google однозначно определит его как вас.

Теперь вы знаете, чем идентификация отличается от аутентификации и авторизации. Что еще важно понимать: аутентификация — пожалуй, самый важный из этих процессов с точки зрения безопасности вашего аккаунта. Если вы используете для аутентификации только слабый пароль, то мошенник может ваш аккаунт угнать. Именно поэтому «Лаборатория Касперского» рекомендует: