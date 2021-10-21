«Лаборатория Касперского» изучила, с какими проблемами кибербезопасности сталкивается малый и средний бизнес по всему миру

Опрос «Лаборатории Касперского» под названием «Малый и средний бизнес: переживая пандемию»* показал, что небольшие компании сталкиваются с разными проблемами кибербезопасности. Почти каждая третья компания (31%) испытывает трудности с информационной защитой в связи с тем, что на одного сотрудника приходится несколько рабочих устройств, у 29% возникают вопросы, как защищать корпоративные данные на личных устройствах сотрудников, 26% называют проблемой недостаток цифровой грамотности среди сотрудников. Почти каждая четвёртая компания (23%) сталкивается с тем, что сотрудники не всегда используют собственный отдельный логин и пароль для входа в системы, а почти каждая пятая (21%) — с тем, что они не соблюдают правила информационной безопасности при ведении переписки по электронной почте. Для 22% компаний одна из основных проблем в области ИБ — обеспечить соответствие своих IT-систем законодательным требованиям.

Как показал опрос, небольшие компании нуждаются в советах по кибербезопасности. Так, 36% хотели бы понимать, как бороться с утечками, 32% — как обеспечивать безопасность облачных сервисов, 29% — как избежать атак программ-вымогателей и что делать, если они произошли.

«У каждой организации независимо от её размера и отрасли есть ценная для злоумышленников информация, например интеллектуальная собственность, финансовые или персональные данные. Нередко маленькие компании являются частью цепочки поставок, и злоумышленники стремятся использовать доступ к их сетям в рамках многоэтапных операций по проникновению в сети более крупных организаций. Но бизнесу угрожают не только целевые атаки, очень часто заражение происходит из-за массовых рассылок вредоносного ПО, нацеленных на случайных жертв. А поскольку обычно небольшие компании защищены хуже, чем корпорации, это делает их легкодоступной мишенью», — комментирует Мушвиг Мамедов, представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

«Лаборатория Касперского» рекомендует владельцам небольших компаний:

изучить специально созданную бесплатную «Шпаргалку по кибербезопасности для малого бизнеса»;

регулярно напоминать сотрудникам о базовых мерах безопасности: не открывать подозрительные сообщения, придумывать сложные и разные пароли для разных учётных записей и часто менять их;

использовать надёжные и удобные защитные решения, которые позволяют системному администратору удалённо управлять безопасностью рабочих устройств из единой панели, например Kaspersky Endpoint Security Cloud.

* Исследование «Как малый и средний бизнес переживает пандемию» проведено независимым исследовательским агентством Arlington Research по заказу «Лаборатории Касперского» в 2021 году в 22 странах по всему миру. В опросе приняли участие 3 150 принимающих решения сотрудников организаций с численностью персонала до 250 человек.