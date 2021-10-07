07.10.2021

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Крупнейшая сеть кинотеатров AMC начала принимать криптовалюту в качестве средства оплаты

AMC Theatres

Cеть кинотеатров AMC начала принимать криптовалюту в качестве средства оплаты. AMC Theatres является крупнейшей сетью кинотеатров в мире. Она имеет 7967 экранов в 620 кинотеатрах на территории США и 2866 экранов в 358 кинотеатрах в Европе.

В середине сентября генеральный директор AMC Theatres Адам Арон (Adam Aron) заявил о планах начать принимать криптовалюту в кинотеатрах в качестве платежного средства. Спустя три недели он объявил об официальном запуске этой услуги.

Посетители AMC Theatres в США теперь могут приобретать подарочные карты до 200 долларов, используя в качестве оплаты Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, а также Dogecoin. Транзакции осуществляются при помощи кошелька BitPay. Оплачивать подарочные карты при помощи криптовалюты можно в кинотеатрах, на официальном сайте AMC Theatres и в мобильном приложении.

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