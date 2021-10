Крупнейшая сеть кинотеатров AMC начала принимать криптовалюту в качестве средства оплаты

Cеть кинотеатров AMC начала принимать криптовалюту в качестве средства оплаты. AMC Theatres является крупнейшей сетью кинотеатров в мире. Она имеет 7967 экранов в 620 кинотеатрах на территории США и 2866 экранов в 358 кинотеатрах в Европе.

В середине сентября генеральный директор AMC Theatres Адам Арон (Adam Aron) заявил о планах начать принимать криптовалюту в кинотеатрах в качестве платежного средства. Спустя три недели он объявил об официальном запуске этой услуги.

Huge news Dogecoin fans! As we work to accept online crypto payments, now you can buy @AMCTheatres digital gift cards (up to $200 per day) with Dogecoin and other cryptocurrency using a BitPay Wallet. Accepted on our web site, mobile app, and in theatres. https://t.co/hPubbeq4YG pic.twitter.com/dra7e23tc8

— Adam Aron (@CEOAdam) October 5, 2021