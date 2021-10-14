Криптобиржа Coinbase запустит собственный NFT-маркетплейс

Криптовалютная биржа Coinbase анонсировала запуск NFT-маркетплейса невзаимозаменяемых токенов (NFT). Пользователи криптобиржи смогут создавать, продавать и покупать NFT-токены на блокчейне Ethereum (стандарты ERC-721 и ERC-1155). В будущем Coinbase планирует добавить поддержку других блокчейнов. Заинтересованные пользователи уже могут подать заявку на получение раннего доступа к площадке до ее официального запуска.

NFT представляет собой уникальный цифровой актив, сертификат прав собственности на какой-либо объект, например, представляющий ценность файл. Такие активы не взаимозаменяемы, то есть нельзя обменять один NFT на другой, аналогичный ему. Сторонники NFT уверены, что данная технология позволяет получить материальную компенсацию художникам и представителям других творческих профессий, чей доход снизился после развития социальных медиа. Критики, напротив, считают NFT спекулятивным пузырем на рынке криптовалют, который рано или поздно лопнет.

Торговая площадка Coinbase NFT получит некоторые «социальные функции» для работы с так называемой креативной экономикой (creator economy). Участники платформы смогут общаться друг с другом.

«Мы добавляем социальные функции, которые открывают новые возможности для общения и открытий. И мы собираемся увеличивать сообщество создателей NFT в геометрической прогрессии», — сообщается в блоге компании.

По словам вице-президента по продуктам Coinbase Сачин Саксена (Sanchan Saxena), децентрализованная торговая площадка будет иметь «интуитивно понятный дизайн». Платформа будет запущена в конце этого года. Ожидается, что NFT-маркетплейс Coinbase будет конкурировать с крупнейшими игроками на этом рынке — OpenSea, Axie Infinity и CryptoPunks.