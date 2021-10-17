18.10.2021

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Компания Samsung признана лучшим работодателем мира по версии Forbes

Samsung Forbes

Издание Forbes опубликовало рейтинг лучших работодателей мира в 2021 году, работа в которых дает максимальный комфорт и удовольствие. Рейтинг основан на опросе, проведенном среди примерно 150 тыс. сотрудников из 58 стран мира.

Рейтинг, ожидаемо, возглавили ведущие мировые техногиганты. Подавляющее большинство компаний — американские.

Лидером стала южнокорейская компания Samsung. На втором месте расположилась IBM, на третьем – Microsoft.

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