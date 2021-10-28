Компания Facebook сменила название на Meta

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) заявил на конференции Facebook Connect о том, что компания меняет свое название.

«С сегодняшнего дня мы будем называться Meta», — сказал Цукерберг во время презентации.

Речь не идет о смене названия социальной сети. Изменилось название головной компании, которая объединяет приложение и социальную сеть Facebook, мессенджер Facebook Messenger, социальную сеть Instagram, мессенджер WhatsApp, проект виртуальной реальности Oculus, платформу для совместной работы Workplace, проект с интеллектуальными дисплеями Portal и цифровой кошелек Novi. Корпоративная структура компании не изменится.

Цукерберг заявил, что новое название компании отражает ее ориентированность на построение метавселенной — виртуального мира, в котором объединятся все имеющиеся технологии и устройства. Также он представил новый логотип в виде синей ленты Мебиуса.