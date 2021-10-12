Компания Bakcell получила «Золотой Сертификат о пожертвовании» от Фонда возрождения Карабаха

Фонд возрождения Карабаха наградил компанию Bakcell «Золотым сертификатом о пожертвовании» за поддержку работ, направленных на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий Азербайджанской Республики, устойчивое экономическое развитие и процветание региона, а также восстановление экологического баланса.

«Золотой сертификат о пожертвовании» был вручен председателем Правления Фонда Рахманом Гаджиевым главному исполнительному директору Bakcell Райнеру Ратгеберу.

Компания Bakcell перечислила в Фонда возрождения Карабаха 1.4 миллиона манатов. Общая сумма средств, перечисленных в данный фонд компаниями, входящими в NEQSOL Holding, частью которого является Bakcell, составила 2 миллиона манатов.

Фонд возрождения Карабаха был создан в соответствии с указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 4 января 2021 года. Согласно указу, основной задачей фонда является оказание финансовой поддержки мероприятиям по восстановлению и реконструкции освобожденных от оккупации территорий Азербайджана и превращению их в процветающий регион с устойчивой экономикой, привлечением инвестиций и развитием партнерства между государством и частным сектором в этой сфере, а также осуществление необходимой агитационной деятельности внутри страны и за рубежом.

Bakcell также вносит свой вклад в восстановление Карабаха, развертывая свою мобильную сеть на освобожденных территориях. Базовые станции компании уже установлены в Шуше и на Джыдыр дюзю, а также в Джебраильском районе и в Ходжавенде, включая поселок Гадрут. Bakcell реализует масштабные меры для дальнейшего расширения покрытия своей сети в Карабахе и предоставления высококачественных услуг.

Bakcell продолжит осуществлять различные социальные и другие инициативы в рамках своей программы корпоративной социальной ответственности.