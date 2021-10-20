Киберпреступники стали чаще имитировать социальные сети в фишинговых атаках

Команда Check Point Research (CPR) из компании Check Point® Software Technologies Ltd. опубликовала отчет о брендах, которые чаще всего использовались в фишинговых атаках в третьем квартале 2021 года. В него входят компании, которые киберпреступники имитировали для кражи персональных данных и платежной информации пользователей в июле, августе и сентябре.

В третьем квартале 2021 года компания Microsoft снова получила пальму первенства — несмотря на то, что общее число упоминаний бренда в фишинговых письмах снизилось по сравнению со вторым кварталом 2021 года. Злоумышленники использовали бренд ИТ-гиганта в 29% всех попыток фишинговых атак. В предыдущем квартале этот показатель составлял 45%. Тем не менее, это значит, что киберпреступники продолжают атаковать уязвимые гибридные рабочие места. Amazon опередила компанию DHL, заняв второе место. В третьем квартале бренд Amazon использовался в 13% фишинговых атак, во втором квартале этот показатель составлял 11%. Этот факт свидетельствует о том, что мошенники учитывают рост популярности онлайн-шопинга в преддверии праздничного сезона.

Эксперты Check Point Research предупреждают о появлении нового тренда: в третьем квартале 2021 года злоумышленники стали чаще использовать бренды социальных сетей. Впервые в этом году сектор социальных сетей вошел в тройку лидеров по количеству попыток фишинга.

Топ брендов, которые злоумышленники чаще всего использовали в фишинговых атаках в третьем квартале 2021 года:

Microsoft (29% всех фишинговых атак в мире) Amazon (13%) DHL (9%) BestBuy (8%) Google (6%) WhatsApp (3%) Netflix (2.6%) LinkedIn (2.5%) PayPal (2.3%) Facebook (2.2%)

В фишинговых атаках злоумышленники стремятся имитировать официальный сайт известного бренда, выбирая похожее доменное имя или URL-адрес и копируя дизайн страницы. Ссылку на поддельный сайт потенциальным жертвам отправляют по электронной почте или через SMS. Также на фишинговый сайт можно попасть случайно, просматривая страницы в Интернете, или через вредоносное мобильное приложение. Очень часто на таких сайтах содержится специальная форма для сбора учетных данных, платежной и другой конфиденциальной информации пользователей.