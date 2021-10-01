01.10.2021

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Kapital Bank успешно внедрил глобальную платформу iSpring Learn

2020 год стал испытанием для многих сфер бизнеса. Удачно преодолеть все трудности смогли компании, которые восприняли ограничения, связанные с пандемией не как угрозу, а как новые возможности. Kapital Bank, регулярно внедряющий гибкие подходы в бизнес-процессы, в современных дистанционных реалиях не ограничился применением программы Zoom в своей деятельности, связанной с обучением сотрудников. Наряду с рядом нововведений, направленных на содействие развитию работников, банк начал использовать платформу iSpring Learn.

iSpring Learn — это глобальная платформа для корпоративного онлайн-обучения, которую используют более 100 компаний по всему миру. Пользоваться платформой можно как с компьютера, так и со смартфона, в любое удобное время и в любом удобном месте. По заказу Kapital Bank местными образовательными компаниями, а также турецкими и российскими экспертами специально для платформы подготовлены многочисленные онлайн и видео-тренинги.

«Вот уже больше года Kapital Bank активно использует iSpring Learn. На платформу регулярно загружаются новые материалы, статьи, видео-тренинги на различные темы. Также, некоторые сотрудники прошли специальную сертификацию и теперь, с помощью программы iSpring Suite, могут сами создавать новые электронные курсы под нужды бизнеса. Платформа полностью переведена на азербайджанский язык, что обеспечивает удобную навигацию для пользователей. С помощью платформы сотрудники могут также следить за Zoom семинарами в своем календаре, а также просматривать видеозаписи сессий, в которых они не смогли принять участие», — отметила директор департамента по управлению человеческими ресурсами Фаргана Мамедова.

Следует отметить, что Kapital Bank в соответствии с призывом #ÖyrənənBank (#ОбучающийсяБанк) и впредь будет продолжать применять гибридные подходы в обучении, расширяя как офлайн, так и онлайн решения для развития своих сотрудников.

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