Как установить Windows 11 на неподдерживаемом ПК через ISO-образ

Компания Microsoft опубликовала инструкцию, в которой перечислены способы установки операционной системы Windows 11 и поделилась официальным методом обхода проверки поддерживаемой модели процессора и доверенного платформенного модуля TPM 2.0.

Для этого необходимо:

Открыть «Редактор реестра»;

Перейти в раздел HKEY_LOCAL_machine\system\Setup\MoSetup;

Создать параметр типа DWORD (32-бита) с именем AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU и присвоить ему значение 1.

После этого при установке Windows 11 с использованием записанного на съемный носитель ISO-образа системы, проверки на модель процессора и наличия TPM 2.0 выполняться не будут. При этом на компьютере должна быть поддержка TPM 1.2. Чтобы проверить, какая версия TPM включена на ПК, необходимо запустить программу tpm.msc через утилиту «Выполнить» (Win + R).

«Неправильное изменение параметров системного реестра с помощью редактора реестра или любым иным путем может привести к возникновению серьезных неполадок. Для этих проблем может потребоваться переустановка операционной системы. Корпорация Майкрософт не гарантирует, что такие неполадки могут быть устранены. Внося изменения в реестр, вы действуете на свой страх и риск», — заявили в компании.

Также отмечается, что применять этот способ обхода не следует, только если его не порекомендовали в службе поддержки.